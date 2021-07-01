1 июля
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Политика

Российский миллиардер потребовал уничтожить в Австралии книгу «Люди Путина»

Российский миллиардер Роман Абрамович подал в суд на австралийское подразделение издательства HarperCollins из-за книги «Люди Путина».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Пресс-служба президента РФ

Недовольство олигарха, в частности, вызвало утверждение, что он купил футбольный клуб «Челси» по приказу президента России Владимира Путина.

Абрамович в иске утверждает, что книга содержит восемь клеветнических обвинений.

«Одно из них — якобы его коррумпированные отношения с Владимиром Путиным и бывшим президентом России Борисом Ельциным», — отмечает Forbes.

Вторая ложь, по мнению Абрамовича, — утверждение, что в 2003 году он купил английский футбольный клуб «Челси» по секретному указанию Путина, «чтобы проникнуть в британскую элиту, манипулировать ею и коррумпировать ее с намерением распространить влияние российского государства в Великобритании и FIFA».

Еще одна претензия касается утверждения, что Абрамович переехал в Нью-Йорк по указанию Владимира Путина, «чтобы укрепить влияние на семью Дональда Трампа от имени Кремля».

Роман Абрамович требует отзыва и уничтожения книги в Австралии, пишет ura.ru.

Ранее российские бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман и Шалва Чигиринский независимо друг от друга обратились в суды Лондона с исками к британскому издательству HarperCollins, сообщает Financial Times.

Роман Абрамович.
Роман Абрамович.
roman-abramovich.com.

О книге

Книга за авторством бывшего корреспондента Financial Times в Москве Кэтрин Белтон рассказывает об укреплении ближайшего окружения Владимира Путина. Это расследование, основанное в большинстве своем на анонимных комментариях.

«Люди Путина» вошли в список главных книг 2020 года по версии The Economist.

Издание HarperCollins заявило, что будет защищать книгу и право писать об интересующих общественность вопросах.

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