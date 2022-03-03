Российский миллиардер предрек «200 лет проклятий» из-за угрозы ядерным объектам

Москве и Киеву необходимо скорее урегулировать конфликт путем переговоров, поскольку боевые действия на территории Украины угрожают «инцидентом», который может произойти на хранилищах ядерного топлива или Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), заявил в Telegram российский миллиардер Олег Дерипаска.

«Мир очень важен! Затягивать переговоры — безумие!», — призвал Дерипаска.

По мнению предпринимателя, Украина уже давно стала «ядерной державой», поскольку на ее территории находятся три хранилища с ядерным топливом, 15 атомных энергоблоков и законсервированная ЧАЭС.

«Для непонятливых — любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! Еще лет 200 с проклятиями», — предупредил Дерипаска.

После чернобыльской катастрофы. vk.com/chernobyl_world

Россия начала специальную военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Он назвал такой шаг вынужденным и пояснил, что Россия проведет демилитаризацию и «денацификацию» Украину.

28 февраля Чернобыльскую АЭС взяли под контроль российские военные.

Ранее Дерипаска призвал закончить «весь этот госкапитализм».

«Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм», — написал бизнесмен после очередных антикризисных мер Центробанка.

По его словам, во время настоящего кризиса нужны реальные кризис-менеджеры, а не «фантасты», у которых есть лишь презентации