Российский миллиардер предрек «200 лет проклятий» из-за угрозы ядерным объектам

«Мир очень важен! Затягивать переговоры — безумие!», — призвал Дерипаска.
По мнению предпринимателя, Украина уже давно стала «ядерной державой», поскольку на ее территории находятся три хранилища с ядерным топливом, 15 атомных энергоблоков и законсервированная ЧАЭС.
«Для непонятливых — любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! Еще лет 200 с проклятиями», — предупредил Дерипаска.
Россия начала специальную военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Он назвал такой шаг вынужденным и пояснил, что Россия проведет демилитаризацию и «денацификацию» Украину.
28 февраля Чернобыльскую АЭС взяли под контроль российские военные.
Ранее Дерипаска призвал закончить «весь этот госкапитализм».
«Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм», — написал бизнесмен после очередных антикризисных мер Центробанка.
По его словам, во время настоящего кризиса нужны реальные кризис-менеджеры, а не «фантасты», у которых есть лишь презентации