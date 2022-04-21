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Политика

Российский певец Григорий Лепс выразил готовность поехать в зону спецоперации

Концертный директор известного российского певца Григория Лепса Владимир Урюпин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что артист готов поехать в зону спецоперации на Донбассе.

Григорий Лепс
Григорий Лепс
www.grigoryleps.ru

Цель — выступить перед военнослужащими, если поступит такое предложение.

«Конечно, готов. И поедет, если позовут», — сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что народный артист России, певец Николай Расторгуев в рамках акции «Лучшим воинам мира» посетил с концертом российских военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве.

Акция организована главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ, ее цель — поддержать военнослужащих, которые проходят реабилитацию и лечение после ранений, полученных во время выполнения боевых задач.

Политика певца

В 2012 году Лепс снялся в предвыборном ролике «Почему я голосую за Путина».

23 февраля 2012 года выступил на митинге в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на третий срок «Защитим страну!» с песнями «Спасибо, ребята (Военная)» и «Самый лучший день», затем, 7 мая — на инаугурации президента.

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