Российский сенатор оттаскал за бороду украинского политолога в эфире «Россия 1»

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в эфире российского телеканала ухватил за бороду политолога из Украины Александра Охрименко. Скандал произошел во время съемок передачи «60 минут» на «Россия 1», пишет РИА Новости.

Клинцевчу не понравились оскорбления в адрес России, которые звучали из уст украинского эксперта. В конце концов сенатор возмутился:

Вы же самостоятельная страна. Так объявите войну России. Войну объявит.

Тогда Охрименко начал прерывать сенатора. Ведущая программы Ольга Скабеева упрекнула политолога в хамстве, однако тот продолжил мешать выступлению сенатора. Тогда Клинцевич подошел к собеседнику и дважды дернул его за бороду.

А потом добавил:

Я еще и печень умею прощупать.

Ведущая передачи снова упрекнула украинского эксперта в невоспитанности и сменила тему беседы.