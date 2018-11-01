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Политика
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Российский сенатор оттаскал за бороду украинского политолога в эфире «Россия 1»

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в эфире российского телеканала ухватил за бороду политолога из Украины Александра Охрименко. Скандал произошел во время съемок передачи «60 минут» на «Россия 1», пишет РИА Новости.

Останкино. Башня. Телевидение.
Останкино. Башня. Телевидение.
CC0

Клинцевчу не понравились оскорбления в адрес России, которые звучали из уст украинского эксперта. В конце концов сенатор возмутился:

Вы же самостоятельная страна. Так объявите войну России. Войну объявит.

Тогда Охрименко начал прерывать сенатора. Ведущая программы Ольга Скабеева упрекнула политолога в хамстве, однако тот продолжил мешать выступлению сенатора. Тогда Клинцевич подошел к собеседнику и дважды дернул его за бороду.

А потом добавил:

Я еще и печень умею прощупать.

Ведущая передачи снова упрекнула украинского эксперта в невоспитанности и сменила тему беседы.

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