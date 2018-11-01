Российский сенатор оттаскал за бороду украинского политолога в эфире «Россия 1»

Клинцевчу не понравились оскорбления в адрес России, которые звучали из уст украинского эксперта. В конце концов сенатор возмутился:
Вы же самостоятельная страна. Так объявите войну России. Войну объявит.
Тогда Охрименко начал прерывать сенатора. Ведущая программы Ольга Скабеева упрекнула политолога в хамстве, однако тот продолжил мешать выступлению сенатора. Тогда Клинцевич подошел к собеседнику и дважды дернул его за бороду.
А потом добавил:
Я еще и печень умею прощупать.
Ведущая передачи снова упрекнула украинского эксперта в невоспитанности и сменила тему беседы.