20 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Россию обвинили в невыполнению обязательств по Карабаху

Cекретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян заявил, что РФ не выполняет свои обязанности по Трехстороннему заявлению. Об этом сообщает Armenpress.

Нагорный Карабах.
Нагорный Карабах.
venividi.ru

Армен Григорян отметил, что обязательства, данные Россией в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, не выполняет Россия. По его словам, Москва давно сотрудничает с Азербайджаном и поставляет оружие в Баку, однако подтверждение своих слов он не предоставил.

Более того, Григорян усомнился в том, что Москву проинформировали о происходящем в Нагорном Карабахе всего за несколько минут до начала.

В МИД РФ ранее рассказали о том, что страна оказывает помощь мирному населению Карабаха.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

По словам Министерства, миротворцы оказывают медицинскую помощь, поддерживают усилия в прекращении огня, а также координирует усилие на выравнивание гуманитарной ситуации. РФ содействует началу диалога между Баку и Степанакертом - столицей Карабаха.

При этом со стороны Азербайджана российские миротворцы обнаружили многочисленные нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Министерство Обороны Рф сообщает, что режим прекращения огня прекратил соблюдаться Баку со вторника, 19 сентября.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Армения может признать территорию Азербайджана в 86,6 тыс. квадратных километров, куда входит и Карабах.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом признан по существу.

Путин напомнил, что территориальный статус Карабаха зафиксирован Арменией в Пражском заявлении. Глава РФ подчеркнул, что решение принято было Ереваном, а не Москвой. Подытожив свое заявление, президент сказал:

"А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана".

Ранее мы рассказывали о происходящем в Нагорном Карабахе сейчас.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость