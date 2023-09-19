Южная Корея вызвала посла РФ и призвала отказаться от военного сотрудничества с КНДР

Российский посол выслушал позицию Южной Кореи.
Также послов РФ обещал довести сведения до Москвы.
Ранее КНДР сообщила о возвращении Ким Чен Ына после визита в Россию.
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжин пригласил посла РФ,Андрея Кулика, в Сеул на беседу в ведомство. Также призвал Россию прекратить военное сотрудничество с КНДР, сообщает ТАСС.
Российский посол выслушал позицию Южной Кореи.
Также послов РФ обещал довести сведения до Москвы.
Ранее КНДР сообщила о возвращении Ким Чен Ына после визита в Россию.
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