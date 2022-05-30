Ровно четыре года исполнилось «губернаторству» Виктора Томенко в Алтайском крае

А вот к своим обязанностям Томенко приступил уже 1 июня. В сентябре избавился от приставки «врио», выиграв губернаторские выборы.
Политологи отмечают, что именно при Томенко в Алтайском крае признали проблему бедности.
Почитать подробнее о губернаторе и его «губернаторстве» можно в материале, который altapress.ru готовил к 50-летию Виктора Петровича. Мы поговорили с алтайскими и красноярскими политиками и экспертами, которые наблюдали за его карьерой в двух регионах. Они поделились своими мнениями об управленческих и политических качествах Томенко.
А также можно вспомнить большое интервью врио губернатора спустя две недели после назначения.