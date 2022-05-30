Ровно четыре года исполнилось «губернаторству» Виктора Томенко в Алтайском крае

30 мая 2018 года Виктора Томенко назначили временно исполняющим обязанности губернатора и отправили в Алтайский край. Регион, где «нужно пахать» — так сказал ему президент Владимир Путин на встрече. О дате назначения главы региона вспомнили « Вести Алтай ».

А вот к своим обязанностям Томенко приступил уже 1 июня. В сентябре избавился от приставки «врио», выиграв губернаторские выборы.

Путин встретился с и.о. губернатора Алтайского края Виктором Томенко. kremlin.ru

Политологи отмечают, что именно при Томенко в Алтайском крае признали проблему бедности.

Почитать подробнее о губернаторе и его «губернаторстве» можно в материале, который altapress.ru готовил к 50-летию Виктора Петровича. Мы поговорили с алтайскими и красноярскими политиками и экспертами, которые наблюдали за его карьерой в двух регионах. Они поделились своими мнениями об управленческих и политических качествах Томенко.

А также можно вспомнить большое интервью врио губернатора спустя две недели после назначения.