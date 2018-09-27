Руководитель четырех разных субъектов РФ: глава Сахалина решил возглавить Приморье

Кожемяко на встрече с Путиным заявил, что хотел бы вернуться в родной Приморский край. В том числе, из-за сложившейся ситуации с выборами, пишет Газета.Ru.

Кожемяко поделился с Путиным, что будучи во Владивостоке на форуме, «как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, она не очень хорошая».

Олег Кожемяко рассказал, что хотел бы участвовать в жизни региона в качестве его главы: «В целом потенциал, который есть у Приморского края, — он достаточно большой, это самый густонаселенный регион на Дальнем Востоке… Конечно, у населения большие ожидания, ожидания перемен к лучшему. И, видя эту ситуацию, понимая экономическую составляющую, имея определённый опыт работы в субъектах, безусловно, хотелось бы согласовать с Вами, в силу того что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края — с тем чтобы оправдать и ожидания жителей, и действительно сделать так, чтобы динамика развития соответствовала тем задачам, которые сегодня стоят перед Дальним Востоком».

«Я вас правильно понял — вы хотите принять участие в выборах губернатора Приморского края?», — уточнил Путин у Кожемяко.

Тот подтвердил свои намерения.

Владимир Путин,

президент РФ:

Что ж, если вы хотите попробовать свои силы с большим объемом работы, а, безусловно, Приморье — это больший объем работы, это очень перспективный и стратегически важный для России регион… Я не возражаю, пожалуйста.

Вскоре на сайте Кремля появился текст президентского указа о назначении Кожемяко врио губернатора Приморья.

Олег Кожемяко 28 сентября прилетит во Владивосток.

Мнения экспертов

Назначение Олега Кожемяко врио главы Приморья — весьма показательное событие.

«Получается, что итоги голосования и тот сигнал, который приморцы „отправили“ Москве — были услышаны. Также не зря прошли и консультации с региональными элитами — в итоге назначили местного кандидата», — считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Сахалинский опыт поможет и на новой должности, уверен Смирнов: «Кожемяко быстро станет еще более „своим“, его легко примет большинство жителей Приморья».

Кожемяко назывался среди претендентов на пост главы региона, рассказывает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Его главные плюсы — это то, что он местный, имеет опыт публичной политики и опыт выигранных выборов», — пояснил политолог.

Смена временно исполняющего обязанности главы Приморского края никак не повлияет на сроки проведения повторных выборов главы региона, заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев. Они должны состояться не позднее 16 декабря.

Руководитель четырех субъектов

Олег Кожемяко возглавил Сахалинскую область в 2015 году. До этого он семь лет руководил другим дальневосточным регионом — Амурской областью. Кроме того Кожемяко два года был губернатором Корякского автономного округа.

После назначения главой Приморья он стал единственным за всю историю России руководителем четырех разных субъектов федерации, пишет primamedia.ru.

Биография

Родился Кожемяко 17 марта 1962 года в Приморском крае, в селе Черниговка. Окончил Хабаровский монтажный техникум, а затем Дальневосточный коммерческий институт. Женат, воспитывает троих детей.

В 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края. В 2002 году стал сенатором, несмотря на конфликт с тогдашним руководителем края Сергеем Дарькиным.

В Приморье Олег Кожемяко сменит Андрея Тарасенко, назначенного врио губернатора в октябре 2017 года. 1

6 сентября 2018 года во втором туре губернаторских выборов Тарасенко набрал меньше 50% голосов, и хотя и незначительно опередил соперника — кандидата о КПРФ Андрея Ищенко, но губернатором не стал. После рекомендаций ЦИК краевой избирком результаты выборов отменил.

Кожемяко — член партии «Единая Россия».