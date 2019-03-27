Руководителя Алтайского комсомола оштрафовали за одиночные пикеты в Барнауле

Арцибашев и другие активисты проводили пикеты с плакатами в автобусах и троллейбусах в январе 2019 года, чтобы привлечь внимание к проблеме отмены льгот на проезд для студентов. Арцибашева признали виновным по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Суд объединил серию не требующих согласования одиночных пикетов в единое мероприятие, пишет komsomol22 в ВК. «При этом очень вольно трактуя признак одновременности, по мнению суда период времени с 12.30 до 14.00, когда по очереди проводились одиночные пикеты считается одновременными событиями. Суд отказал Арцибашеву в его ходатайстве ознакомиться со всеми материалами дела», — говорится в сообщении группы.