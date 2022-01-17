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Политика

Ряд кадровых перестановок произошел в правительстве Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совещании в правительстве 17 января озвучил ряд кадровых перестановок.

Правительство Алтайского края. Коридор.
Правительство Алтайского края. Коридор.
altapress.ru

Обязанности начальника секретариата губернатора Алтайского края (после ухода с 1 января Олега Гусева на пост управделами) теперь исполняет Игорь Гниденко.

С 2017 года он возглавлял департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров. В структуре администрации края Гниденко работает боле 20 лет.

Начальником департамента администрации губернатора и правительства стал Сергей Долгуй.

Также стало известно, что должность министра сельского хозяйства края по собственному желанию покинул Александр Чеботаев.

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