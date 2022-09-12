12 сентября
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Политика

С большим отрывом. Каковы результаты выборов депутатов-одномандатников в Барнаульскую гордуму

Кандидаты от «Единой России» взяли все 20 мандатов в Барнаульскую гордуму, которые формируются по одномандатным округам. Победу они одержали с большим отрывом от конкурентов. Рассказываем, кто и сколько голосов избирателей получил, по данным крайизбиркома. Результаты голосования за партии можно узнать здесь.

Голосование в Барнауле.
Голосование в Барнауле.
Избирательная комиссия Алтайского края.

Итак, приводим полный список кандидатов, набравших большинство голосов (номер перед фамилией — это номер округа).

  1. Марина Понкрашева. «ЕР» 1939 голосов
  2. Михаил Разливинский, «ЕР» — 1795
  3. Кристина Юстус, «ЕР»": 1672
  4. Сергей Струченко, «ЕР», 1706
  5. Дмитрий Мавлютов, «ЕР»: 1951
  6. Дмитрий Аганов, «ЕР»: 2229
  7. Андрей Солодилов, «ЕР»: 1768
  8. Юрий Ряполов, «ЕР»: 1997
  9. Дмитрий Денисов, «ЕР»: 2030
  10. Роман Ильин, «ЕР»: 1587
  11. Дмитрий Абалымов, «ЕР»: 1680
  12. Иван Огнев, «ЕР»: 2939
  13. Николай Савинский, «ЕР»: 2244
  14. Дмитрий Ильиных, «ЕР»: 2012
  15. Павел Кравченко, «ЕР»: 1557
  16. Валерий Касплер, «ЕР»: 1916
  17. Вячеслав Перерядов, «ЕР»: 1603
  18. Елена Азарова, «ЕР»: 1962
  19. Ирина Молчанова, «ЕР»: 1753
  20. Виталий Казаков, «ЕР»: 2078

За победителей предвыборной гонки голосовали, как правило, в 2−3 раза больше избирателей, чем за их ближайших конкурентов.

К примеру, Марина Понкрашева набрала в 2,6 раз больше голосов, чем Михаил Кульбацкий. Михаил Разливинский — в 2,3 больше, чем Захар Торычев.

А вот в ходе голосования за партии «ЕР» набрала менее половины голосов избирателей — по крайней мере по предварительным данным.

Ранее мы уже сообщали, что явка на выборы депутатов Барнаульской гордумы составила на 18:00 11 сентября 13,6%.

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