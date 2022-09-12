С большим отрывом. Каковы результаты выборов депутатов-одномандатников в Барнаульскую гордуму

Итак, приводим полный список кандидатов, набравших большинство голосов (номер перед фамилией — это номер округа).
- Марина Понкрашева. «ЕР» 1939 голосов
- Михаил Разливинский, «ЕР» — 1795
- Кристина Юстус, «ЕР»": 1672
- Сергей Струченко, «ЕР», 1706
- Дмитрий Мавлютов, «ЕР»: 1951
- Дмитрий Аганов, «ЕР»: 2229
- Андрей Солодилов, «ЕР»: 1768
- Юрий Ряполов, «ЕР»: 1997
- Дмитрий Денисов, «ЕР»: 2030
- Роман Ильин, «ЕР»: 1587
- Дмитрий Абалымов, «ЕР»: 1680
- Иван Огнев, «ЕР»: 2939
- Николай Савинский, «ЕР»: 2244
- Дмитрий Ильиных, «ЕР»: 2012
- Павел Кравченко, «ЕР»: 1557
- Валерий Касплер, «ЕР»: 1916
- Вячеслав Перерядов, «ЕР»: 1603
- Елена Азарова, «ЕР»: 1962
- Ирина Молчанова, «ЕР»: 1753
- Виталий Казаков, «ЕР»: 2078
За победителей предвыборной гонки голосовали, как правило, в 2−3 раза больше избирателей, чем за их ближайших конкурентов.
К примеру, Марина Понкрашева набрала в 2,6 раз больше голосов, чем Михаил Кульбацкий. Михаил Разливинский — в 2,3 больше, чем Захар Торычев.
А вот в ходе голосования за партии «ЕР» набрала менее половины голосов избирателей — по крайней мере по предварительным данным.
Ранее мы уже сообщали, что явка на выборы депутатов Барнаульской гордумы составила на 18:00 11 сентября 13,6%.