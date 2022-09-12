С большим отрывом. Каковы результаты выборов депутатов-одномандатников в Барнаульскую гордуму

Кандидаты от «Единой России» взяли все 20 мандатов в Барнаульскую гордуму, которые формируются по одномандатным округам. Победу они одержали с большим отрывом от конкурентов. Рассказываем, кто и сколько голосов избирателей получил, по данным крайизбиркома. Результаты голосования за партии можно узнать здесь.

Итак, приводим полный список кандидатов, набравших большинство голосов (номер перед фамилией — это номер округа).

Марина Понкрашева. «ЕР» 1939 голосов Михаил Разливинский , «ЕР» — 1795 Кристина Юстус , «ЕР»": 1672 Сергей Струченко , «ЕР», 1706 Дмитрий Мавлютов , «ЕР»: 1951 Дмитрий Аганов , «ЕР»: 2229 Андрей Солодилов , «ЕР»: 1768 Юрий Ряполов , «ЕР»: 1997 Дмитрий Денисов , «ЕР»: 2030 Роман Ильин , «ЕР»: 1587 Дмитрий Абалымов , «ЕР»: 1680 Иван Огнев , «ЕР»: 2939 Николай Савинский , «ЕР»: 2244 Дмитрий Ильиных , «ЕР»: 2012 Павел Кравченко , «ЕР»: 1557 Валерий Касплер , «ЕР»: 1916 Вячеслав Перерядов , «ЕР»: 1603 Елена Азарова , «ЕР»: 1962 Ирина Молчанова , «ЕР»: 1753 Виталий Казаков , «ЕР»: 2078

За победителей предвыборной гонки голосовали, как правило, в 2−3 раза больше избирателей, чем за их ближайших конкурентов.

К примеру, Марина Понкрашева набрала в 2,6 раз больше голосов, чем Михаил Кульбацкий. Михаил Разливинский — в 2,3 больше, чем Захар Торычев.

А вот в ходе голосования за партии «ЕР» набрала менее половины голосов избирателей — по крайней мере по предварительным данным.

Ранее мы уже сообщали, что явка на выборы депутатов Барнаульской гордумы составила на 18:00 11 сентября 13,6%.