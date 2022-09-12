Так и не раскачались. Как прошло голосование на Алтае, первые итоги

Кампания по муниципальным выборам в Алтайском крае, которую называли самой масштабной в России и одновременно — унылой и скучной, завершилась. Избиратели долго раскачивались… Но так и не раскачались: на 18:00 в регионе в среднем проголосовали лишь 19,3% избирателей. А в Барнауле, где голосование шло три дня, — всего 13,6%. Altapress.ru разбирался, почему людям неинтересно выбирать своих депутатов, что из этого следует и кто победил.

«Ощущение , что все решено»

Для начала — все же о явке. Барнаул побил свои собственные рекорды активности: нынешние 13,6% - это самый низкий результат за всю историю выборов. Больше 86% молчунов — здесь есть о чем подумать.

Но Бийск положил Барнаул на обе лопатки: на 18:00 явка — лишь 10,7%. Из сельских территорий самым пассивным был Первомайский район (15%). Самым активным — Родинский: 61,2%.

«Народ устал от выборов: пожелания одни (жить лучше), а результаты всех выборов совсем другие», — так комментировали ситуацию читатели altapress.ru. — «Люди живут с ощущением, что все решено и от них ничего не зависит. Зачем ходить на выборы?! Тем более, когда вся оппозиция или в тюрьме, или в бегах, или с ярлыком «Иностранный агент».

И вот типичное впечатление тех, кто все же пришел голосовать: «Не многолюдно»… Но нижней границы явки по закону нет, так что новые муниципальные депутаты избраны — с чем мы нас и поздравляем.

Выборы в Алтайском крае. «ВК"-ГУ МЧС по АК.

11 сентября в Алтайском крае завершилось 719 избирательных кампаний в 63 городах и районах края. Предполагалось избрать 5 554 депутата и новых глав 145 сельских поселений. Участие в голосовании приняли 314 306 жителей Алтайского края, по данным крайизбиркома. Могли принять участие — 1 630 687 избирателей.

Не сказать , что сюрприз

Теперь о результатах. К вечеру 11 сентября избирком опубликовал итоги голосования только в Барнауле, и только за партии.

За «Единую Россию» в Барнауле проголосовали 47,98% (37 271 голос), за КПРФ — 15,49% (12 030), «Справедливую Россию» — 8,99% (6 984), «Новых людей» — 8,41% (6 530), ЛДПР — 8,3% (6 451). Остальные партии (а всего было девять) набрали меньше 5%.

Напомним, половина из 40 депутатов гордумы избраны по партийным спискам.

Издание «Толк» приводит сугубо предварительные сведения (не называя источника информации): кроме единороссов в гордуму по партспискам пройдут кандидаты от КПРФ (3−5 мандатов), еще по одному месту получат ЛПДР, «СР» и «Новые люди».

В общем, не сказать, что сюрприз. Сегодня, 12 сентября, единороссы пообещали рассказать о своих победах подробно — другие же партии пока заявлений не сделали.

Голосует Алексей Чесноков , руководитель юридической группы штаба Общественного наблюдения за выборами. Телеграм-канал Наблюдатель22.

«Не хватало интриг и схваток»

Между тем, еще до проведения выборов аналитик Станислав Андрейчук предположил: российские власти «сушат» явку. Ведь в этой ситуации голосовать придут, в основном, лояльные избиратели (например, бюджетники) — и все пойдет по плану: выберут нужных людей.

Голосование в труднодоступной местности АК. Избирком Алтайского края.

Однако выборы городских (а иногда и сельских) депутатов российские избиратели в принципе не очень-то любят — большинство наших с вами сограждан их игнорирует повсеместно.

«Низкая явка на муниципальных выборах — традиционное явление, — рассуждает Константин Лукин, эксперт штаба Общественного наблюдения. — Особенно, если нет интриги на выборах, нет схватки между кандидатами и партиями. И в последние годы интерес к муниципальным выборам снижается по всей России».

Так, в 2017-м депутатов гордумы в Барнауле выбрали лишь 19,85% избирателей — меньше одной пятой. В 2012-м кампания шла с интригами, скандалами и даже разоблачениями — трудно было ее не заметить.

КПРФ раскололась на две фракции, у кандидата в депутаты, оппозиционера Виктора Рау похитили внука, а выдвиженцы от малоизвестной партии КПСС объявили голодовку из-за отказа в регистрации.

Глава города Вячеслав Франк ознакомился с ходом выборов в единый день голосования Михаил Полубедов , barnaul.org

Это было время, когда СМИ вовсю публиковали компроматы на кандидатов, от результатов выборов еще ждали неожиданностей, а политики приветствовали любое упоминание о них в прессе — кроме, разумеется, некролога.

Но и все эти войны не привлекли большого внимания к выборам: явка в Барнауле в 2012-м лишь немного превысила 17%. «Городские депутаты ничего не решают, главные выборы президентские», — так объясняли люди нежелание ходить на выборы собеседнику altapress.ru, несколько лет назад работавшему агитатором.

В 2022 году ничего похожего на баталии десятилетней давности не было: кампания шла, можно сказать, чинно и благопристойно — почти без нарушений.

Эксперт штаба ОБщественного наблюдения Константин Лукин. Лиза Кононова.

Ноу-хау и ноу-неймы

Чего в этой кампании не хватало тем, кто ходит на выборы сознательно (а такие еще есть), — так это информации о кандидатах. Избиратели, с которыми пообщался altapress.ru, едва вспомнили единичные контакты с агитаторами. В итоге — ощущение, что выбора на выборах нет.

«Кандидаты ничем не известны, безликие и никакие. Статисты. Голосовать на моем участке не за кого», — написала, например, знакомая altapress.ru (член участковой избирательной комиссии), принципиально голосующая на каждых выборах.

Возможно, на эти выводы повлияло то, что от участия отказались сразу несколько активных городских депутатов гордумы прошлого созыва — и им на смену пришли ноу-неймы. Возможно повлиял и курс на омоложение, которое взяли партии.

«Ноу-хау этой кампании — приход в политику молодежи. Происходит тот самый транзит власти, смена поколений политиков, о котором так много говорили. Многие партии выдвинули нераскрученных людей,", — считает эксперт.

В самом деле, около половины барнаульских одномандатников родились после 1985 года — после начала перестройки. С десяток из них — в 2000-х: это поколение, которое выросло при нынешнем президенте. Городских активистов среди них — единицы.

Смена поколений — дело вроде бы естественное и даже желательное. Но в итоге в бюллетенях оказалось много неизвестных и неопытных кандидатов, а их избирательная кампания заинтересовала немногих.

Штаб Общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае. Елизавета Кононова.

Феномен отсутствия

Так или иначе — Константин Лукин, который помнит многие выборы на Алтае, нынешнюю кампанию считает самой чистой за всю историю: нарушений было мало, утверждает он.

«Мы фиксировали слабое знание прав и законодательства у участников процесса. Технических ошибок со стороны избиркомов в этом году было мало», — добавляет Лукин.

Штаб Общественного наблюдения ежедневно проверял 500−600 сообщений о ходе избирательной кампании, рассказал Алексей Чесноков, руководитель юридической группы штаба. Подтвердилась лишь малая их часть — что называется, отдельные факты.

Как это объяснить? «Этот феномен — малое количество нарушений — еще нуждается в осмыслении», — сказал Лукин.

Эксперт штаба ОБщественного наблюдения Константин Лукин. Лиза Кононова.

На что жаловались избиратели края

1. На массовую рассылку на телефоны призыва голосовать за одну из партий.

Эксперты штаба Общественного наблюдения нашли информацию об этом на Карте нарушений. Но пояснили, что по этой информации не удалось идентифицировать номер отправителя и дату отправки, чтобы направить материалы в полицию. Жалобы похожего содержания рассматривал теризбирком Центрального района Барнаула, информацию передали в полицию.

2. На публикации агиток в день тишины и день выборов, что запрещено законом. Нарушения подтвердились. Известно, что после жалобы в теризбирком кандидат в депутаты Барнаульской гордумы Сергей Струченко внес изменения в своей ролик, опубликованных в соцсетях. Но другие кандидаты сохранили агитацию на своих страничках.

Штаб Общественного наблюдения обратился к участника с просьбой не допускать нарушения.

Предвыборные баннеры без выходных данных. ВК Константина Емешина.

3. На баннеры с текстом «Единая Россия № 1» без указания, кто изготовитель и из какого фонда оплачено. Теризбирком передал информацию на проверку в полицию Барнаула.

4. На вбросы бюллетеней. Константин Лукин сообщил, что информация о вбросах не подтвердилась, сообщение было ошибкой наблюдателя.

6. На «двойников» (однофамильцев). Об этом сообщил в редакцию корреспондент altapress.ru. Само по себе выдвижение однофамильцев — не нарушение закона, это старая (и уже отмирающая) политтехнология, сказал Константин Лукин. Больше всего ее использовали «Коммунисты России», конкурирующие с КПРФ. Больше всего двойников было в Бийске и Павловском районе.

Кандидаты на голосовании Павел Запруднов

7. На агитацию, размещенную ближе 50 метров к избирательному участку. Информация не нашла подтверждения, сообщили в штабе Общественного наблюдения.

8. На незаконную лотерею в Рубцовске. Авторы жалобы полагали, что проведение конкурса по сбору идей горожан о развитии города нельзя проводить во время избирательной кампании.

Общественные наблюдатели пришли к выводу: проведение конкурса не связано с выборами в Рубцовский горсовет, не имеет цели агитационного характера и закон не нарушает.