«Сама выбирает путь к цели». Как работает гиперзвуковая ракета «Циркон»

Президент РФ Владимир Путин в День ВМФ России заявил о том, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» вскоре поступят на надводные корабли. Следующий этап — подводные лодки и наземные пусковые установки, пишет Газета.Ru.

«Президент Владимир Путин опять всех напугал, на этот раз поставками на вооружение гиперзвуковых ракет „Циркон“. Путин сказал, что такие ракеты уже есть и они начали поступать на вооружение. Ужасно и обидно, что мы так отстали», — отметил американский экспертный портал Defence News.

Британская The Mirror назвала возможное применение «Циркона» «леденящей душу угрозой».

«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука», — отмечает Mirror.

Скорость этой ракеты составляет 9 Махов — это 2800 метров в секунду при дальности в 1000 километров. Современные западные системы ПРО на такой скорости ракеты сбивать не могут.

Гиперзвуковые ракеты занимают особое место именно за счет отсутствия противодействия со стороны противника.

Разведка доложила точно

«Опасения Запада по поводу российских „Цирконов“ вполне обоснованы. Они знают их предположительные характеристики, возможные носители, американская разведка внимательно наблюдала за испытательными пусками, насколько могла это сделать, но выводы неутешительны — русскую ракету с ее запредельной скоростью перехватить невозможно. Для этого необходимо вооружение хотя бы с примерными характеристиками, а его ни у США, ни у других стран пока нет», — рассказал капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Особенность противокорабельных «Цирконов» заключается не только в скорости, но и в возможности энергичного маневрирования на финальном этапе траектории при сохранении скоростных характеристик.

Куда летит

«Куда летит эта ракета никто не знает. Даже тот, кто ее запустил. Она сама выбирает путь к цели. Их боевая часть, в отличии от баллистических ракет, невелика — 300−400 кг, но и этого достаточно, чтобы гарантированно поразить как авианосец, так и наземный защищенный объект», — добавил Дандыкин.

Носители

Первым носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» станет фрегат «Адмирал Горшков», на котором проводились испытательные пуски.

При этом ракета может запускаться с пусковых установок УКСК — Универсальных корабельных стрельбовых комплексов 3С14, которые устанавливаются на все последние корабли ВМФ России.

«Цирконы» могут использоваться даже малыми ракетными кораблями из акваторий Балтийского и Черного морей, откуда позволяет дальность в тысячу километров достигать целей, как на море, так и на суше.

Помимо надводных кораблей «Циркон» поставят на атомные подлодки проекта 835М «Ясень-М». С такой лодки — «Северодвинск» — в октябре 2021 года были произведены пуски «Цирконами» в Баренцевом море.

Берег

«Кроме того, „Цирконы“ „заточены“ и под береговые ракетные комплексы», — рассказал военный эксперт Сергей Белоусов.

Главный военно-морской парад. kremlin.ru

Послание

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию рассказал о новой гиперзвуковой ракете «Циркон».