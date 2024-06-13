Великобритания присоединилась к введенным США ограничениям в отношении Московской биржи.

Британцы расширили санкционный список более чем на 40 позиций, сообщило правительство королевства.

В перечень вошли компании из Китая, Киргизии, Турции, Израиля, ЦАР, ОАЭ. В списке — "дочки" Мосбиржи.

Ранее сообщалось, что у российских обменников валюты образовались очереди. Пока сообщается об обменниках Санкт-Петербурга.

Люди спешат обменять валюту после того, как Мосбиржа объявила о прекращении с 13 июня торгов с долларом и евро.

Решение биржа приняла в связи с санкциями, которые расширил Минфин США. Под рестрикции попала Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, выступающий посредником при сделках с валютой на торговой платформе, указывает "Росбалт".

По данным Центробанка, сделки с этими валютами будут совершаться на внебиржевом рынке. При этом граждане и компании по-прежнему могут покупать и продавать их через российские банки.

Что произошло

США ввели санкции против нескольких российских финансовых институтов — Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Многие экономисты отмечают, что это грозит России изоляцией от долларовой системы.

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