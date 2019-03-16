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Политика

Санкции против России ужесточили из-за инцидента в Керченском проливе

США обновили свой санкционный список: восемь юридических лиц, четверых российских граждан и двоих чиновников ДНР, которых отнесли к россиянам. Причиной ужесточения санкций Минфин страны назвал инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе.

Евросоюз.
Евросоюз.
sq.com.ua

В списке физлиц оказались:

  • замглавы погранслужбы РФ Геннадий Медведев,
  • начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич,
  • заместитель главы погранслужбы ФСБ по Крыму Андрей Шеин,
  • начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин,
  • зампредседателя ЦИК ДНР Алексей Найденко,
  • секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

В перечень юрлиц попали концерн «Океанприбор», завод «Фиолент», конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит», «Ярославский судостроительный завод», «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», компании «Новые проекты», «Консоль-Строй», «Звезда», сообщает «Коммерсант».

ЕС также ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. В европейском списке нет Геннадия Медведева, но есть капитаны четырех российских кораблей, которые участвовали в задержании украинских моряков. А Канада ввела санкции против 15 российских компаний и 114 физлиц.

Что случилось в Керченском проливе

25 ноября российские пограничники задержали в проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы. Как рассказали силовики, военные корабли из Украины «осуществили попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке.

Во время задержания были ранены три человека, находившихся на украинских судах. В ФСБ подчеркнули, что угрозы жизни пострадавших военных нет. Всех украинских моряков арестовали до апреля. Их могут обменять на российских заключенных.

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