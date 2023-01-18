Сделать службу в армии обязательной для работы не только в госорганах предложили в Госдуме

Требования предложено расширить — на судебную систему, работу в прокуратуре и участие в выборах в Госдуму.
Спикер Госдумы уверен — человек, независимо от того, где он работает, должен защищать страну, пишет bfm.ru.
Ранее сообщалось, что мужчин до 30 лет могут призывать в армию уже весной. Повысить призывной возраст собираются в ближайшее время.
А министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст. Также озвучил ряд других предложений, касающихся российской армии.
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