18 января
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Политика

Сделать службу в армии обязательной для работы не только в госорганах предложили в Госдуме

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил сделать службу в армии обязательным условием для устройства на работу в госорганы, сообщает «Говорит Москва».

Армия.
Армия.
Анна Зайкова

Требования предложено расширить — на судебную систему, работу в прокуратуре и участие в выборах в Госдуму.

Спикер Госдумы уверен — человек, независимо от того, где он работает, должен защищать страну, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что мужчин до 30 лет могут призывать в армию уже весной. Повысить призывной возраст собираются в ближайшее время.

А министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст. Также озвучил ряд других предложений, касающихся российской армии.

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