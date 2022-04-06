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Политика

Седьмой раз продлили закрытие 11 аэропортов на юге России

Росавиация в седьмой раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ — до 13 апреля, пишет «Интерфакс».

Самолет.
Самолет.
СС0

«До 13 апреля 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении ведомства.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России работают в обычном режиме.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля.

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