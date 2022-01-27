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Политика

Сенат Казахстана предложил отменить согласования с елбасы госинициатив

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании вернул с поправками в мажилис проект конституционного закона, касающегося полномочий первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев.
Нурсултан Назарбаев.
akorda.kz

«В законе „О первом президенте“ исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с елбасы. Таким образом, сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть в мажилис с вышесказанной поправкой», — сказала сенатор Ляззат Сулеймен.

Документ предусматривает, что в закон «О первом президенте» вносится поправка в статью о статусе и полномочиях, согласно которой Назарбаев не будет возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности страны.

Вместе с тем, в пункте 2 этой статьи сохранилась норма о том, что он может выступать перед парламентом республики и его палатами, участвовать в заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Казахстана.

Ранее пункт 2 указанной статьи наделял Назарбаева пожизненным правом возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совбез.

Ранее Назарбаев впервые после акций протеста в стране выступил с обращением к нации.

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