Сенат Казахстана предложил отменить согласования с елбасы госинициатив

«В законе „О первом президенте“ исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с елбасы. Таким образом, сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть в мажилис с вышесказанной поправкой», — сказала сенатор Ляззат Сулеймен.

Документ предусматривает, что в закон «О первом президенте» вносится поправка в статью о статусе и полномочиях, согласно которой Назарбаев не будет возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности страны.

Вместе с тем, в пункте 2 этой статьи сохранилась норма о том, что он может выступать перед парламентом республики и его палатами, участвовать в заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Казахстана.

Ранее пункт 2 указанной статьи наделял Назарбаева пожизненным правом возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совбез.

Ранее Назарбаев впервые после акций протеста в стране выступил с обращением к нации.