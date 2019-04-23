Сенатор Мизулина считает запретительные законы свободой для россиян

Чрезмерное количество прав ограничивает свободы россиян, считает сенатор, передает РИА Новости.

«Говорят, что депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет — это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное — как хочешь», — заявила Мизулина и высказалась о понятии «правах и свободах».

«Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе. То есть ты должен заполнить бумажки, их куда-то отнести, сходить в суд — то есть это целая гамма действий, в результате ты несвободен. Чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать. Поэтому не надо к этому стремиться — к регулированию только правами. Поэтому чем больше прав, тем больше несвободы», — заявила сенатор в ходе форума безопасного интернета.

Система запретов важна для интернет-площадок, чтобы ограничить население от вредных и потенциально опасных ресурсов, уверена Мизулина, пишет bfm.ru. Она считает, что общими усилиями необходимо выявить риски — то, что оказывает негативное влияние на жизнь людей.

Спор

В 2017 году президент РФ Владимир Путин поспорил с сенатором Еленой Мизулиной о влиянии Советской власти на институт семьи и поделился мнением об изменениях, которые необходимо внести в действующий Семейный кодекс.

По мнению Мизулиной, Семейный кодекс, созданный во времена СССР, направлен на уничтожение традиционного образа семьи. Отвечая сенатору, Путин отметил, что многие положения кодекса действительно нуждаются во внимательном изучении и корректировке. При этом глава государства отметил, что термин «уничтожение семьи», употребленный Мизулиной, излишне эмоциональный.