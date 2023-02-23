Сенатор Нарусова встала на защиту запрещенных артистов

Сенатор Людмила Нарусова на очередном заседании Совфеда заявила, что в сфере российской культуры продолжаются притеснения тех, чье мнение расходится с общепринятым, указывает Газета.Ru.

Нарусова считает, что общественные деятели, актеры, заслуженные, народные, любимые публикой, отстраняются от участия в спектаклях, пишет РБК.

По словам Нарусовой, «народных артистов выдавливают из театров» и запрещают участвовать в спектаклях. Так, сенатор упомянула народную артистку Лию Ахеджакову, у которой отняли все роли.

Политик уверена — деятели культуры подвергаются гонениям «только за то, что они свободно выразили свое убеждение или свое мнение». Но это гарантированное Конституцией право, заметила сенатор.

Нарусова напомнила — президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию пообещал, что власти «не будут заниматься охотой на ведьм».

Политик попросила спикера Валентину Матвиенко дать поручение комитету по науке, образованию и культуре обратиться за разъяснениями в Минкульт.

Что произошло

8 февраля в «Современнике» отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой «Игра в джин». Артистка проработала в театре 45 лет. О снятии спектакля ей заявил директор «Современника» Юрий Кравец.

В середине января из МХТ им. Чехова уволили Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву. Решение принял художественный руководитель театра Константин Хабенский. Худрук пытался «вразумить» Назарова еще до подписания приказа. Последней каплей стало интервью народного артиста на YouTube, где тот высказывал свою позицию о ситуации в стране.

Также из России в Литву переехал актер театра «Моссовета» Александр Филиппенко.

Инициатива депутата

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ранее предложил предупреждать зрителей о «предательстве» актеров в титрах фильмов.