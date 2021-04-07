Сенатора Карлина отнесли к лоббистам силовиков

В частности, сенатора от Алтайского края Александра Карлина зачислили в группу лоббистов силовых структур. Экс-губернатор региона поддерживает законопроекты, связанные с силовиками, отметила Тайга.инфо.
Другого алтайского сенатора, Сергея Белоусова, упоминают в связи с лоббированием сельского хозяйства.
Представители Республики Алтай Владимир Полетаев отметился в лоббировании Центрального банка и ФНС, а Татьяна Гигель — лесного и рыбного хозяйства.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении Александра Карлина.