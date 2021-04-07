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Политика

Сенатора Карлина отнесли к лоббистам силовиков

Аналитики исследования центра «Трансперенси Интернешнл» (по мнению минюста РФ являющейся некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента) считают, что действующие сенаторы представляет интересы силовиков, федеральных органов исполнительной власти, отдельных отраслей экономики и финансово-промышленных групп.

Александр Карлин в Совфеде.
Александр Карлин в Совфеде.
council.gov.ru

В частности, сенатора от Алтайского края Александра Карлина зачислили в группу лоббистов силовых структур. Экс-губернатор региона поддерживает законопроекты, связанные с силовиками, отметила Тайга.инфо.

Другого алтайского сенатора, Сергея Белоусова, упоминают в связи с лоббированием сельского хозяйства.

Представители Республики Алтай Владимир Полетаев отметился в лоббировании Центрального банка и ФНС, а Татьяна Гигель — лесного и рыбного хозяйства.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении Александра Карлина.

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