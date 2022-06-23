23 июня
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Политика

Сенаторы разрешили Путину блокировать счета и замораживать активы

Совет Федерации одобрил законопроект о полномочиях главы государства по введению специальных мер на финансовом рынке, сообщает ТАСС.

Совет Федерации.
Совет Федерации.
Антон Федотов(altairegion22).

Так, президент сможет запрещать сделки, в том числе с иностранной валютой, изменять валюту обязательств по договорам, предъявлять требования о приобретении или изъятии долговых обязательств и ценных бумаг.

В числе мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности, есть блокирование денежных средств или иного имущества.

Все эти меры уже введены указами президента, теперь же они оформлены законодательно, пишет bfm.ru.

«Очень важно отметить, что законопроект предусматривает право президента передавать полномочия иным органам власти, в том числе Центральному банку. Поэтому, скорее всего, тут не президент будет заниматься такого рода мероприятиями, это будет делать ЦБ — орган, который более сведущ в вопросах именно точечного денежного регулирования. Норма прописана очень обобщенно: замораживание, блокирование денежных средств и иного имущества, поэтому возможно блокирование как денежных средств со счетов каких-то определенных групп граждан, юрлиц, так и повсеместно», — пояснил Илья Сорокин, партнер Novator Legal Group.

По словам эксперта, закон просто закрепляет формальные полномочия президента по принятию тех или иных указов, тех или иных мер, которые уже по факту приняты.

«То есть создается некая легальная база для этих действий, которые были осуществлены в оперативном порядке, не требующем отлагательств. Суть в том, что теперь у президента есть четко прописанные полномочия по принятию тех или иных решений. Раньше они следовали в первую очередь из конституции, сейчас они будут приняты в законе о мерах по противодействию недружественным действиям США и иных государств», — продолжил Сорокин.

Ранее зампред ЦБ Алексей Гузнов говорил, что законопроект был подготовлен по предложениям правительства и Банка России, пишет 1prime.ru. Он связан с реализацией антисанкционных мер, которые «уже воплощены в указах президента».

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

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