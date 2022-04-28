Володин призвал перекрыть «газовый вентиль» странам, которые не хотят платить за топливо в рублях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что газовые поставки в страны Европы, которые отказываются платить в рублях, надо приостановить.

«Газпром» полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу. Правильное решение, депутаты Государственной думы поддерживают его. <…> Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам спикера, руководители Польши и Болгарии, куда поставки уже были приостановлены, должны объясняться перед гражданами, как они будут выходить из положения, пишет ТАСС.

Ранее «Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG — эти страны отказались платить за российский газ в рублях.

Напомним, ранее Володин написал в своем Telegram-канале, что на Украине творится беззаконие, которое необходимо исправлять.