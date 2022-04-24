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Экономика

Путин займется вопросами экономики и антисанкционными мерами в регионах

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет экономическое совещание и примет участие в заседании Совета законодателей, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

На экономическом совещании президент займется вопросами экономики, рассказали в программе «Москва.Кремль.Путин» на канале «Россия1».

27 апреля Путин примет участие в заседании Совета законодателей, которое пройдет в Петербурге.

«Участники обсудят реализацию антисанкционных мер в регионах, а также шаги по обеспечению финансовой устойчивости субъектов. Председательствовать будут спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин», — отмечает агентство.

Также на следующей неделе Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, президент встретится с российскими спортсменами — членами Олимпийской и Паралимпийской сборных, а также проведет заседание Совета по развитию спорта.

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