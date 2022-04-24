Путин займется вопросами экономики и антисанкционными мерами в регионах

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет экономическое совещание и примет участие в заседании Совета законодателей, сообщает РИА «Новости» .

На экономическом совещании президент займется вопросами экономики, рассказали в программе «Москва.Кремль.Путин» на канале «Россия1».

27 апреля Путин примет участие в заседании Совета законодателей, которое пройдет в Петербурге.

«Участники обсудят реализацию антисанкционных мер в регионах, а также шаги по обеспечению финансовой устойчивости субъектов. Председательствовать будут спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин», — отмечает агентство.

Также на следующей неделе Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, президент встретится с российскими спортсменами — членами Олимпийской и Паралимпийской сборных, а также проведет заседание Совета по развитию спорта.