«Нужно казаться умным»: Сергей Лавров пошутил с журналистами в кулуарах

Встретившись с журналистами глава МИД посетовал на то, что придётся опять прятаться. На вопрос: «Неужели мы такие страшные?» министр ответил, что дело не в этом.
«Просто нужно все время умным казаться, когда вы фотографируете», — пошутил Лавров.
Сергей Лавров любит пошутить. Например, в марте глава МИД начал встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу с шутки про танцы.
В 2018 году споткнулся и упал на сцене форума «Россия — страна возможностей», но быстро поднялся на ноги и пошутил о происшествии: «Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке».