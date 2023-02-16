«Серый кардинал» Кремля впервые за долгое время ответил на вопросы политика

Сурков интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.
Краткие ответы «да» и «нет» на развернутые вопросы опубликованы в Telegram-канале Чеснакова.
Ранее бРанее бывший помощник президента Сурков рассказал о своих врагах и о работе на госслужбе.
В феврале 2019-го Владислав Сурков заявил, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства представитель Кремля называет «государством Путина».
Многие СМИ называли Суркова «серым кардиналом Кремля».
Этапы биографии
Сурков в разное время с 1999 по 2011 год занимал должности замглавы администрации президента России, замруководителя администрации — помощника главы государства и первого замглавы администрации Кремля.
В 2011—2013 годах занимал пост вице-премьера. С 2013 года по начало 2020 года он снова работал помощником президента. В этой роли курировал управление администрации главы государства по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, республиками Абхазия и Южная Осетия.
После государственного переворота на Украине зимой 2014 года Сурков занимался курированием украинского направления и вопросов урегулирования конфликта в Донбассе.
Путинизм
Путинизм является хорошо работающим методом управления государством, и поэтому изучать его — «очень полезное начинание», заявлял в октябре 2019-го Владислав Сурков.