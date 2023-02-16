Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков сообщил, что, работая над минскими соглашениями по урегулированию ситуации на Украине, не исходил из того, что они должны быть выполнены, передает ТАСС.

Сурков интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Краткие ответы «да» и «нет» на развернутые вопросы опубликованы в Telegram-канале Чеснакова.

Ранее бРанее бывший помощник президента Сурков рассказал о своих врагах и о работе на госслужбе.

В феврале 2019-го Владислав Сурков заявил, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства представитель Кремля называет «государством Путина».

Многие СМИ называли Суркова «серым кардиналом Кремля».

Этапы биографии

Сурков в разное время с 1999 по 2011 год занимал должности замглавы администрации президента России, замруководителя администрации — помощника главы государства и первого замглавы администрации Кремля.

В 2011—2013 годах занимал пост вице-премьера. С 2013 года по начало 2020 года он снова работал помощником президента. В этой роли курировал управление администрации главы государства по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, республиками Абхазия и Южная Осетия.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года Сурков занимался курированием украинского направления и вопросов урегулирования конфликта в Донбассе.

Путинизм

Путинизм является хорошо работающим методом управления государством, и поэтому изучать его — «очень полезное начинание», заявлял в октябре 2019-го Владислав Сурков.

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