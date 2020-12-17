Шахматная рассадка при перчатках: Кремль пошел на жесткие меры перед пресс-конференцией Путина

Из-за пандемии коронавируса мероприятие с главой государства пройдет в новом формате — по видеоконференцсвязи.
Путин будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево, журналистов примут несколько пресс-центров, сообщает РИА Новости.
Представители иностранных и федеральных российских СМИ расположатся в московском Центре международной торговли, в регионах создают свои площадки.
Представителей прессы из-за пандемии ждет шахматная рассадка, маски и перчатки.
Всего аккредитацию получили 774 журналиста. Пресс-служба Кремля уже напомнила о запрете плакатов, пишет News.ru.
В пресс-конференцию будут элементы прямой линии, во время которой Путин ответит на вопросы сограждан.
17 декабря трансляция начнется в 12:00 московского времени на центральных телеканалах.
В 2019 году телеэфир длился 4 часа 18 минут.
Вопросы из регионов
Волонтеры Центра обработки сообщений принимают вопросы к большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет 17 декабря. Наибольшую активность проявили жители Алтайского края.
В основном жителей интересует тема соцзащиты, выплаты, пособия, жилье, дороги, здравоохранение и образование, а также все, что связано с коронавирусом.