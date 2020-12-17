Шахматная рассадка при перчатках: Кремль пошел на жесткие меры перед пресс-конференцией Путина

Президент РФ Владимир Путин 17 декабря ответит на вопросы соотечественников во время ежегодной пресс-конференции.

"Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие с главой государства пройдет в новом формате — по видеоконференцсвязи.

Путин будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево, журналистов примут несколько пресс-центров, сообщает РИА Новости.

Представители иностранных и федеральных российских СМИ расположатся в московском Центре международной торговли, в регионах создают свои площадки.

Представителей прессы из-за пандемии ждет шахматная рассадка, маски и перчатки.

Всего аккредитацию получили 774 журналиста. Пресс-служба Кремля уже напомнила о запрете плакатов, пишет News.ru.

В пресс-конференцию будут элементы прямой линии, во время которой Путин ответит на вопросы сограждан.

17 декабря трансляция начнется в 12:00 московского времени на центральных телеканалах.

В 2019 году телеэфир длился 4 часа 18 минут.

Владимир Путин , президент РФ. er.ru

Вопросы из регионов

Волонтеры Центра обработки сообщений принимают вопросы к большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет 17 декабря. Наибольшую активность проявили жители Алтайского края.

В основном жителей интересует тема соцзащиты, выплаты, пособия, жилье, дороги, здравоохранение и образование, а также все, что связано с коронавирусом.