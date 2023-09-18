Шесть лет колонии: суд впервые признал военнослужащую женщину виновной в уклонении от мобилизации

Судебная коллегия высшей инстанции оставила приговор в силе. Уклонистке назначили шесть лет колонии общего режима.

Она до возбуждения уголовного дела обратилась в медроту своей войсковой части. Там ее временно освободили от военной службы из-за беременности. Также у женщины есть ребенок 2018 года рождения.

Однако неявка к руководству воинской части повлекла за собой уголовное преследование.

Подсудимая заявила, что была уверена в том, что информация медслужбы доведут до начальства и к ней не будет претензий.

Женщина получила отсрочку исполнения приговора до 2032 года.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, будет ли мобилизация в России из-за ухода ЧВК "Вагнер" из зоны СВО. Картапалов также заявил, что на сегодняшний день нет никакой угрозы снижения боевого потенциала.

Также порядок частичной мобилизации разъяснили в Минобороны.

После объявления Владимиром Путиным мобилизации в России, активизировались разговоры о том, что в стране могут объявить военное положение. Что это за правовой режим, в чем его особенности и как изменится жизнь российских граждан в случае его введения — в разборе altapress.ru.