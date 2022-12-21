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Политика

Шойгу: Россия отработала массированный ядерный удар

Россия отработала нанесение массированного ядерного удара, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляцию вел Telegram-канал Кремля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

По словам Шойгу, соответствующие задачи отработали на спецучении. Был отработан ответный удар на применение противником оружия массового поражения.

Также в ходе заседания президент Владимир Путин сказал, что нужно модернизировать систему военных комиссариатов в России.

Кроме того, лидер страны призвал использовать оружие НАТО для улучшения российской армии.

Заседание проходило в здании Минобороны в Москве в среду 21 декабря.

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