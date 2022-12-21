Шойгу: Россия отработала массированный ядерный удар

По словам Шойгу, соответствующие задачи отработали на спецучении. Был отработан ответный удар на применение противником оружия массового поражения.

Также в ходе заседания президент Владимир Путин сказал, что нужно модернизировать систему военных комиссариатов в России.

Кроме того, лидер страны призвал использовать оружие НАТО для улучшения российской армии.

Заседание проходило в здании Минобороны в Москве в среду 21 декабря.