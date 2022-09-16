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Политика

Си Цзиньпин не стал ужинать с лидерами 11 стран

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита ШОС, сообщает Reuters.

Неформальный вечер лидеров ШОС в Самарканде.
Неформальный вечер лидеров ШОС в Самарканде.
president.uz

Источники в правительстве принимающей стороны — Узбекистана — рассказали, что причина отсутствия на ужине — политика по коронавирусу.

Лидер Поднебесной также отсутствовал и на групповых фото, пишет Lenta.ru.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у Си Цзиньпина 10 китайских медицинских масок перед переговорами.

Накануне в Самарканде (Узбекистан) прошел вечер «без галстуков» лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Неформальная часть началась с высадки деревьев главами делегаций, прибывшими на саммит.

Теперь в Самарканде есть целая дубовая аллея ШОС.

Основная часть двухдневного саммита ШОС состоится 16 сентября.

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