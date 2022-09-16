Си Цзиньпин не стал ужинать с лидерами 11 стран

Источники в правительстве принимающей стороны — Узбекистана — рассказали, что причина отсутствия на ужине — политика по коронавирусу.
Лидер Поднебесной также отсутствовал и на групповых фото, пишет Lenta.ru.
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у Си Цзиньпина 10 китайских медицинских масок перед переговорами.
Накануне в Самарканде (Узбекистан) прошел вечер «без галстуков» лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Неформальная часть началась с высадки деревьев главами делегаций, прибывшими на саммит.
Теперь в Самарканде есть целая дубовая аллея ШОС.
Основная часть двухдневного саммита ШОС состоится 16 сентября.