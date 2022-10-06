7 октября
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Политика

Сибирский губернатор призвал чиновников отдавать свои зарплаты на нужды мобилизованных

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем Telegram-канале призвал местных чиновников жертвовать часть зарплаты на нужды мобилизованных.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

По словам губернатора, он получает много вопросов. Люди интересуются — зачем нужны дополнительные сборы на экипировку, почему необходимое парням не выдают прямо в армии.

Мазур заметил, что Минобороны обеспечивает мобилизованных всем необходимым. Уже в «учебке» бойцы получают форму, обувь, теплую одежду, бронежилеты, каски, разгрузки, спальники, сухпайки и другое. Губернатор считает, чо снаряжением бойцы обеспечены для жизни и несения службы в полевых условиях.

Глава региона убежден, что важно обеспечить солдат вещами наивысшего качества.

«Я буду переводить деньги на эти цели с каждой своей зарплаты. Призываю всех чиновников Томской области последовать моему примеру», — призвал губернатор.

Ранее мобилизованные пожаловались Путину на условия содержания в учебном центре.

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