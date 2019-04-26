Сибирский губернатор в четыре раза увеличил зарплату себе и министрам

Глава Хакасии Валентин Коновалов утвердил изменения в региональный закон, который определяет порядок начисления зарплаты членам правительства. Если раньше доплаты могли быть не более 100% оклада, то теперь их увеличили до 400%, пишет Агентство информационных сообщений.