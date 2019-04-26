Сибирский губернатор в четыре раза увеличил зарплату себе и министрам

В тексте документа сказано, что надбавки могут выписываться за «особые условия труда».
Постановление проходит экспертизу, которая должна быть завершена до 29 апреля. Потом постановление вступит в законную силу.
Местные СМИ сообщают, что команда губернатора Коновалова уже получает премии в размере 200−500% от оклада, а перед Новым годом глава республики выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации.
Особое возмущение вызвало премирование постоянного представителя Хакасии в Москве Юлии Исмагиловой. На тот момент она проработала в своей должности менее месяца.
Напомним, 30-летний коммунист Валентин Коновалов официально вступил в должность губернатора Хакасии 5 ноября. Во втором туре региональных выборов он был единственным кандидатом и набрал 57,57% голосов.