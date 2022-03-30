Сирия призвала мир отказаться от доллара

О желании Сирии отказаться от доллара рассказал сирийский посол Рияд Хаддад.

«Сирия первой призвала мир отказаться от гегемонии доллара, потому что он является основным инструментом в гегемонии США над мировой экономической системой, с 2011 года Сирия добавила российский рубль и китайский юань в свой валютный портфель», — отметил он.