30 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Сирия призвала мир отказаться от доллара

Сирия призывает мир отказаться от доллара и готова обсуждать с Россией взаиморасчеты в национальных валютах, пишет ТАСС.

Доллары. Валюта.
Доллары. Валюта.
CC0

О желании Сирии отказаться от доллара рассказал сирийский посол Рияд Хаддад.

«Сирия первой призвала мир отказаться от гегемонии доллара, потому что он является основным инструментом в гегемонии США над мировой экономической системой, с 2011 года Сирия добавила российский рубль и китайский юань в свой валютный портфель», — отметил он.

Также подчеркнул, что Сирия сотрудничает с Россией и в финансовой сфере, поддерживая интересы обеих сторон.

Ранее Россия предупредила Европу о последствиях отказа платить рублями за газ.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость