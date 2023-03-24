СК и Генпрокуратура проверили проукраинскую фразу Меладзе

Меладзе просили продолжить проукраинский лозунг «Слава Украине».
Активисты «Армии защитников Отечества» попросили компетентные органы дать оценку выходке артиста, а также проверить — законно ли он получил российское гражданство после распада СССР, указывает Газета.Ru.
В итоге нарушений в действиях Меладзе не нашли ввиду недостаточности объективно подтвержденных данных, что певец нарушил закон.
Ранее сообщалось, что певца Валерия Меладзе могут признать иноагентом. По данным источника, с просьбой внести Меладзе в список иноагентов обратился к генпрокурору глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Ранее концерт Меладзе отменили в Москве, как и в Барнауле. На официальном сайте артиста есть расписание концертов только до 21 марта. Выступать он будет в Израиле и на Кипре. Также депутат призвал лишить Валерия Меладзе всех званий из-за поддержки Украины.