24 марта
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Политика

СК и Генпрокуратура проверили проукраинскую фразу Меладзе

Фразу заслуженного артиста Валерия Меладзе, сказанную на выступлении в ОАЭ, проверили в Следственном комитете и Генпрокуратуре, сообщает Telegram-канал Mash.

Валерий Меладзе.
Валерий Меладзе.
Фото из соцсетей

Меладзе просили продолжить проукраинский лозунг «Слава Украине».

Активисты «Армии защитников Отечества» попросили компетентные органы дать оценку выходке артиста, а также проверить — законно ли он получил российское гражданство после распада СССР, указывает Газета.Ru.

В итоге нарушений в действиях Меладзе не нашли ввиду недостаточности объективно подтвержденных данных, что певец нарушил закон.

Ранее сообщалось, что певца Валерия Меладзе могут признать иноагентом. По данным источника, с просьбой внести Меладзе в список иноагентов обратился к генпрокурору глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Ранее концерт Меладзе отменили в Москве, как и в Барнауле. На официальном сайте артиста есть расписание концертов только до 21 марта. Выступать он будет в Израиле и на Кипре. Также депутат призвал лишить Валерия Меладзе всех званий из-за поддержки Украины.

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