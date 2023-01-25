Попал в черный список. Концерт Меладзе отменили в Москве, как и в Барнауле

Вместо Меладзе для москвичей выступит Владимир Пресняков.
Ранее концерты артиста отменили в Барнауле, Новосибирске, Иркутске и Красноярске. Причем в Барнауле организаторы отметили, что Меладзе занесли в некий «черный список» и работать с ним никто не планирует, передает Mash.
На официальном сайте артиста есть расписание концертов только до 21 марта. Выступать он будет в Израиле и на Кипре.
Ранее Валерий Меладзе выступал в Дубае, где поддержал украинскую кричалку. Видео с этим моментом быстро разлетелось по сети.
Некоторые депутаты призывают лишить артиста всех званий из-за того, что он якобы поддерживает Украину.
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