Концерты Валерия Меладзе отменяют по Сибири, в том числе в Барнауле

В Барнауле концерт должен был состояться 29 апреля в «Титов-Арене». Однако на сайте kassy.ru появилось уведомление о том, что продажу билетов приостановили.
В Новосибирске выступления вовсе отменили. Концерты должны были пройти 26 и 30 апреля 2023 года. Однако те же kassy.ru уведомили фанатов, что Меладзе в Новосибирск не приедет.
На «Яндекс.Афише» и других сервисах билеты еще продаются.
На официальном сайте артиста можно увидеть расписание концертов только до 21 марта. Выступать он будет в Израиле и на Кипре.
Ранее Валерий Меладзе выступал в Дубае, где поддержал украинскую кричалку. Видео с этим моментом быстро разлетелось по сети.
Некоторые депутаты призывают лишить артиста всех званий из-за того, что он якобы поддерживает Украину.
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