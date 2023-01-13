13 января
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Жизнь

Концерты Валерия Меладзе отменяют по Сибири, в том числе в Барнауле

Концерт Валерия Меладзе отменили в Новосибирске, а в Барнауле приостановили продажу билетов, не указывая причину.

Валерий Меладзе.
Валерий Меладзе.
Фото из соцсетей

В Барнауле концерт должен был состояться 29 апреля в «Титов-Арене». Однако на сайте kassy.ru появилось уведомление о том, что продажу билетов приостановили.

В Новосибирске выступления вовсе отменили. Концерты должны были пройти 26 и 30 апреля 2023 года. Однако те же kassy.ru уведомили фанатов, что Меладзе в Новосибирск не приедет.

На «Яндекс.Афише» и других сервисах билеты еще продаются.

На официальном сайте артиста можно увидеть расписание концертов только до 21 марта. Выступать он будет в Израиле и на Кипре.

Расписание концертов Меладзе.
Расписание концертов Меладзе.
Официальный сайт Валерия Меладзе.

Ранее Валерий Меладзе выступал в Дубае, где поддержал украинскую кричалку. Видео с этим моментом быстро разлетелось по сети.

Некоторые депутаты призывают лишить артиста всех званий из-за того, что он якобы поддерживает Украину.

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