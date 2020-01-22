Скандальная телеведущая посоветовала спикеру Госдумы следить за выражениями депутатов

Телеведущая, блогер и модель Алёна Водонаева ответила на призывы спикера Госдумы Вячеслава Володина и других критиков оштрафовать ее за слова о «рожающем быдле» — она потребовала от депутатов «начать со своих рядов».

Представители власти должны обратить внимание в первую очередь на высказывания других политиков и общественных деятелей, уверена Водонаева.

Модель отмечает, что сначала за свои слова должны заплатить «Милоновы, Власовы, Скабеевы и Охлобыстины».

Отдельно блогер не забыла упомянуть и чиновницу Ольгу Глацких, прославившуюся фразой «государство вас рожать не просило».

«Отличный способ пополнить бюджет страны — включить телевизор и записать всё то, что там говорят чиновники и депутаты. Вы там столько „оскорблений граждан“ услышите, что по 100 миллионов с каждого сможете собрать на еще один Крымский мост», — пишет Водонаева в Telegram-канале.

Ранее Володин призвал привлечь к ответственности модель и телеведущую Алёну Водонаеву. Причиной стали ее заявления о российском «быдле» и целесообразности выплат материнского капитала.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. duma.gov.ru

Что произошло

Все началось с послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже за первого ребенка.

По мнению Водонаевой, массовая финансовая поддержка семей приведет к катастрофическим последствиям.

«Этот миллион рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — ранее заявила Водонаева.

Такое мнение о маткапитале оказалось слишком популярным, поэтому на центральных каналах некоторые ведущие и эксперты принялись на примере Водонаевой обсуждать, какие ужасные и циничные люди живут на планете. Причем, не стесняясь в выражениях.

«Единственное грубое слово, которое я использовала, и которое вызвало весь этот сыр-бор — „быдло“. И пока „кандидаты“, „депутаты“ и „профессора“ обсуждали это слово, я услышала столько говна и желчи, что мои хейтеры на их фоне курят в сторонке», — написала Водонаева (грамматика сохранена).

В заключение она посоветовала продюсерам «России 1» лучше готовиться к эфиру, поскольку «вся Россия утопает в объявлениях об обналичивании материнского капитала».