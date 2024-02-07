Скандальный американский журналист подтвердил, что возьмет интервью у Путина

Американский журналист Такер Карлсон подтвердил, что приехал в Москву для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Видеозапись с анонсом события он опубликовал на своей странице в соцсети X.

По словам Карлсона, он приехал в Москву на свои деньги. Правительства США не спонсирует его работу. Подготовка к интервью шла несколько месяцев. В столице России он не один, а со всей командой.

Ранее его заметили в Большом Театре.

Такер Карлсон в Большом театре Shot

Без склейки

Кроме того, американский журналист сообщил, что все смогут посмотреть интервью с президентом России абсолютно бесплатно. Не будет ни склеек, ни вырезанных моментов, пообещал Карлсон.

Связи

Такер Карлсон пообщался с Илоном Маском и попросил, чтобы тот не блокировал его интервью с соцсети Х. Маск согласился.

Интервью с Зеленским

Карлсон в видео рассказал, что после интервью с Путиным будет добиваться такого же откровенного разговора с Зеленским.

Запрет

Такер Карлсон собирался взять интервью у Путина еще в 2023 году. Но тогда власти США это запретили.

Кто такой Такер Карлсон

Карлсон - консервативный американский журналист. Получил известность благодаря статьям о злоупотреблениях либерал-демократов. Их он опубликовал на сайте онлайн-СМИ The Daily Caller, который сам создал и был его главредом до 2020 года.

Также с 2009 года главный консервативный канал США FOX News приглашал Карлсона к себе. Аудитория понемногу привыкала к журналисту. В 2016 году у консерватора появилось собственное шоу Tucker Carlson Tonight. В Штатах оно стало очень популярным.

Для власти Карлсон неудобен. Поэтому 21 октября 2023 года стал его последним днем на телеканал FOX News, ЗА несколько дней до этого он рассказал зрителям об утечке документов из Пентагона. И сообщил, что Байден готовит новую политику по борьбе с расизмом.

Примерно в то же время он собирался взять интервью у Путина. В ранних выпусках телеведущий не скрывал симпатий к президенту России.

Ранее он называл возможную дату начала войны США с Россией.

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