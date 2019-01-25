Сколько денег получают депутаты на работу с избирателями в Алтайском крае

Прокуратура плотно взялась за финансовую дисциплину алтайских депутатов: она не только нашла нарушения в их декларациях , но и опротестовывает порядок выплаты им ежемесячных компенсаций. Altapress.ru выяснил, какие деньги получают депутаты Барнаула, Бийска, Рубцовска и краевого заксобрания и чем им грозит их отмена.

Ежемесячную выплату получают депутаты, которые работают на неосвобожденной основе, то есть без зарплаты. Эти деньги выдаются им на расходы, связанные именно с депутатской работой: на проезд, канцелярию, в идеале, если позволяет сумма — на аренду помещений для встреч с избирателями и т. д.

В АКЗС выплата депутатам составляет около 30 тыс. рублей в месяц. Дополнительно могут быть компенсированы расходы на проезд на сессию. Правда , проезд на пригородном железнодорожном транспорте в этом случае почему-то не компенсируется , рассказала депутат Вероника Лапина. А , например , если кому-то вздумается полететь самолетом — то пожалуйста.

проезд на пригородном железнодорожном транспорте в этом случае почему-то не компенсируется рассказала депутат Вероника Лапина. А например если кому-то вздумается полететь самолетом — то пожалуйста. В Барнаульской городской думе — 6 тысяч минус НДФЛ , на руки депутаты получают 5,2 тыс.

на руки депутаты получают 5,2 тыс. В Рубцовском горсовете выплата такая же , как в Барнауле — 6 тысяч рублей.

как в Барнауле — 6 тысяч рублей. В Бийской гордуме выплата самая скромная , она составляет 1 тысячу рублей.

Против чего выступает прокуратура?

Суть протеста прокуратуры в том, что выплата является компенсацией. То есть депутаты должны предоставлять документы, подтверждающие их затраты: договора аренды, чеки и т. д. Но действующие нормы это не предусматривают.

Протесты прокуратуры уже получили АКЗС, Барнаульская и Бийская гордумы. В списке может оказаться и Рубцовский горсовет, в котором долгое время вообще никаких выплат не было. Положение о них приняли в декабре 2018 года, причем произошло это потому, что в составе горсовета в этом созыве оказалось немало не очень богатых людей, избравшихся от КПРФ и ЛДПР.

По словам Лапиной, при зарплате в 17 тысяч и без компенсаций депутатскую работу сложно вести полноценно. Но и в Рубцовске положение о выплатах приняли, также не предусмотрев отчетности.

Сессия АКЗС , 25 мая 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Что последует?

В АКЗС, по данным altapress.ru, протест намерены удовлетворить на ближайшей сессии 31 января. Однако здесь параллельно будут думать над тем, как изменить нормы, чтобы депутаты продолжили получать выплату. Возможно, будет как раз добавлено требование о предоставлении отчетных документов.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов считает подход прокуратуры в данном случае формальным. Принципиально, говорит он, это ничего не изменит: те, кто действительно тратил деньги на депутатскую работу, продолжат это делать и подкрепят все свои траты документально, а кто что-то оставлял себе, найдет способ делать это и впредь.

По мнению коммунистки Вероники Лапиной, такие протесты подталкивают к тому, чтобы депутатами становились только богатые люди. Ведь компенсации важны в первую очередь не слишком состоятельным депутатам, и именно им нужно будет собирать все документы.

Как рассказали altapress.ru, некоторые не самые состоятельные депутаты АКЗС иногда сталкиваются со снобистской позицией ряда своих коллег, которые со снисхождением относятся к их желанию компенсировать свои затраты, например, на проезд.

По мнению Лапиной, есть расходы, которые никак не подтвердишь. Скажем, небольшие суммы адресной помощи избирателям — например, погорельцам.

Депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых из «Справедливой России» на вопрос, сложно ли быть депутатом без 5 тысяч рублей, отвечает, что нет.

«Депутату нужна голова с мозгами, ноутбук и телефон с интернетом, немного бумаги и достаточное количество совести. У меня основные траты идут на такси, когда общественный транспорт не подходит по причине медлительности. И есть потребность оплаты труда помощников. Но это уже мечты», — написала Молодых на странице в Facebook.

В любом случае законодательным органам придется решать эту правовую коллизию.