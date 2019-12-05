«След» Скрипалей: западные спецслужбы обнаружили базу российских разведчиков

Разведчики из Главного управления Генштаба России (до этого — ГРУ) использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе, сообщает французская газета Le Monde . На след 15 россиян западные спецслужбы вышли при расследовании покушения на Скрипалей.

Разведчики действовали в Болгарии, Молдове, Черногории и ряде других стран, но только не во Франции, утверждает издание.

В качестве тайного прибежища в период с 2014 по 2018 год россияне выбирали небольшие французские города на юго-востоке страны, в том числе Шамони и Эвиан-ле-Бен.

Изъять оружие или другие улики представители западных спецслужб не смогли, отмечает Le Monde, пишет News.ru.

В июне президент РФ Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times заявил, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не стоит и пяти копеек.

«Послушайте, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек, — отметил российский лидер.

И продолжил: «Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать и в чем можно обвинять друг друга <…> Мы должны оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться».

Владимир Путин. kremlin.ru

Болгарское отравление

В СМИ сообщалось, что восемь сотрудников Главного управления Генштаба России (до этого — ГРУ) могут быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Также жертвами стали сын предпринимателя и директор его фирмы.

Отравление случилось в апреле 2015 года.

Тогда мужчинам стало плохо. При этом все трое находились в разных местах. Позже в организме Гебрева обнаружили нервно-паралитическое вещество.

Юлия Скрипаль. скрин с видео BBC

Дело Скрипалей

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества.

Специалисты из химической лаборатории страны не смогли точно установить происхождение вещества. Тем не менее, Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Кремль подчеркивал, что заявления о причастности к отравлению высшего руководства России недопустимы. Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу.