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Политика

«След» Скрипалей: западные спецслужбы обнаружили базу российских разведчиков

Разведчики из Главного управления Генштаба России (до этого — ГРУ) использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе, сообщает французская газета Le Monde. На след 15 россиян западные спецслужбы вышли при расследовании покушения на Скрипалей.

Шпион. Военная техника.
Шпион. Военная техника.
Открытые источники в интернете (СС0)

Разведчики действовали в Болгарии, Молдове, Черногории и ряде других стран, но только не во Франции, утверждает издание.

В качестве тайного прибежища в период с 2014 по 2018 год россияне выбирали небольшие французские города на юго-востоке страны, в том числе Шамони и Эвиан-ле-Бен.

Изъять оружие или другие улики представители западных спецслужб не смогли, отмечает Le Monde, пишет News.ru.

В июне президент РФ Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times заявил, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не стоит и пяти копеек.

«Послушайте, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек, — отметил российский лидер.

И продолжил: «Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать и в чем можно обвинять друг друга <…> Мы должны оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Болгарское отравление

В СМИ сообщалось, что восемь сотрудников Главного управления Генштаба России (до этого — ГРУ) могут быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Также жертвами стали сын предпринимателя и директор его фирмы.

Отравление случилось в апреле 2015 года.

Тогда мужчинам стало плохо. При этом все трое находились в разных местах. Позже в организме Гебрева обнаружили нервно-паралитическое вещество.

Юлия Скрипаль.
Юлия Скрипаль.
скрин с видео BBC

Дело Скрипалей

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества.

Специалисты из химической лаборатории страны не смогли точно установить происхождение вещества. Тем не менее, Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Кремль подчеркивал, что заявления о причастности к отравлению высшего руководства России недопустимы. Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу.

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