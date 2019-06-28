Шпионские страсти: Путин высказался о спецслужбах и деле Скрипалей

История с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не стоит и пяти копеек, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times, сообщает ТАСС .

«Послушайте, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек, — отметил российский лидер.

И продолжил: «Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать и в чем можно обвинять друг друга <…> Мы должны оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться», пишет bfm.ru.

Подонок и предатель

В октябре-2018 Владимир Путин крайне резко высказался по поводу ситуации с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Президент назвал его «подонком» и предателем Родины, сообщает РИА Новости.

«Искусственно раздувается этот шпионский скандал очередной. <…> Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины», — сказал Путин.

«Представьте себе: вы гражданин своей собственной страны и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок, вот и все», — резко заявил глава государства.

Путин также подчеркнул, что «возня между спецслужбами не вчера родилась». «Как известно, шпионаж и проституция — одна из важнейших профессий в мире. Ну и что?» — добавил президент.

Дело Скрипалей

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Специалисты из химической лаборатории страны не смогли точно установить происхождение вещества. Тем не менее, Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Впоследствии Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне». Страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

Кремль подчеркивал, что заявления о причастности к отравлению высшего руководства России недопустимы. Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу.