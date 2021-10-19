Следователи предложили уволить мэра Бийска

Следственный комитет выступил с предложением к депутатам Думы Бийска рассмотреть вопрос соответствия Александра Студеникина занимаемой должности главы города, пишет « Бийский рабочий ».

Основанием для этого стало дело о домах на ул. Спекова, которые в 2021 году признали непригодными для проживания, хотя ранее администрация города приняла их на баланс.

В администрации подготовили ответ о некорректности говорить о бездействии мэрии в обследовании домов на ул. Спекова и принятии решения по ним.

Город разработал программу по расселению жителей помещений, признанных непригодными, под которую из краевого бюджета выделено почти 100 млн рублей.

В администрации поясняют, что в случае несогласия с доводами представления следователей, депутаты Думы Бийска могут дать отказ в инициировании отставки главы.

Ранее глава Бийска уже собирался в отставку, но передумал.