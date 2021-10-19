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Политика

Следователи предложили уволить мэра Бийска

Следственный комитет выступил с предложением к депутатам Думы Бийска рассмотреть вопрос соответствия Александра Студеникина занимаемой должности главы города, пишет «Бийский рабочий».

Глава Бийска Александр Студеникин.
Глава Бийска Александр Студеникин.
Скриншот видео администрации Бийска

Основанием для этого стало дело о домах на ул. Спекова, которые в 2021 году признали непригодными для проживания, хотя ранее администрация города приняла их на баланс.

В администрации подготовили ответ о некорректности говорить о бездействии мэрии в обследовании домов на ул. Спекова и принятии решения по ним.

Город разработал программу по расселению жителей помещений, признанных непригодными, под которую из краевого бюджета выделено почти 100 млн рублей.

В администрации поясняют, что в случае несогласия с доводами представления следователей, депутаты Думы Бийска могут дать отказ в инициировании отставки главы.

Ранее глава Бийска уже собирался в отставку, но передумал.

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