16 июня
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Политика

«Сломали машину». Глава Сбербанка с двух попыток не смог завести новую Lada Aura

Отечественный производитель показал большой седан Lada Aura. Эту машину не смог завести глава Сбера, сообщает "Фонтанка".

Герман Греф в Республике Алтай.
Герман Греф в Республике Алтай.
altapress.ru

Министр финансов Антон Силуанов протестировал прототип нового автомобиля и сделал маневр вокруг гостиницы, где проходил деловой завтрак Сбербанка.

Глава АВТОВАЗа Соколов предложил покататься на новом авто и Герману Грефу. Завести машину не удалось. Греф пошутил, что "машина сломалась".

"Ну что делать, прототип", — ответил Максим Соколов.

Однако когда за руль вернулся Силуанов, автомобиль мгновенно заработал. Министр вместе с Соколовым уехали на новом авто, а глава Сбера к ним так и не присоединился.

Ранее Греф заявил об устойчивости России перед "черными лебедями".

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