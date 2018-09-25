СМИ: Кремль накажет КПРФ и ЛДПР за провал единороссов на выборах

В Кремле готовятся жестко отреагировать на провал партии власти в ходе губернаторских выборов во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии. Виновными считают КПРФ и ЛДПР.

В администрации президента (АП) считают, что партии нарушили правила «политической игры» и стали внесистемной оппозицией. Теперь их ждет ее участь, пишут «Ведомости».

Особое недовольство, по информации источника издания, в Кремле вызвало то, что победивший на выборах в Приамурье либерал-демократ Сергей Фургал ранее обещал не участвовать в кампании и даже согласился стать местным вице-губернатором.

В числе «карательных мер» может оказаться отказ помогать КПРФ и ЛДПР в преодолении муниципального фильтра на следующих выборах, считает источник, пишет ura.ru. Кроме того, вряд ли в ближайшее время президент РФ Владимир Путин встретится с лидерами КПРФ и ЛДПР — Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским. О чем те просили.

Корректировка работы

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября на совещании с членами Совета безопасности обсудил итоги выборов в регионах.

«Участники совещания обменялись мнениями о результатах выборов 9 сентября», — сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее на обсуждении в Совбезе выборных проблем Кремль внимания не акцентировал.

А 24 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что итоги любых выборов являются предметом для глубокого анализа и, «безусловно, предстоит проанализировать итоги и этих выборов и сделать соответствующие выводы для корректировки работы в дальнейшем».

Коалиционное правительство

Ранее сообщалось, что КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах.

«Теперь будем формировать коалиционное правительство и в Хабаровске, и во Владимире, и в Хакасии. Провели консультации с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и договорились», — цитирует «Интерфакс» Зюганова.

В ходе избирательной кампании в названных субъектах РФ коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга, сообщил лидер КПРФ.

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выстроить власть по новой формуле и называть Путина Верховным правителем.