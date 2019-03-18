СМИ снова отправляют губернатора Республики Алтай в отставку

18 марта в «Ведомостях» появилась статья о грядущих уже на этой неделе отставках нескольких российских губернаторов. Издание предрекает, что Владимир Путин может принять отставки от трех до шести глав регионов. В их числе называют и Александра Бердникова, который руководит Республикой Алтай с 2006 года.

Кроме него называются глава Мурманской области Марина Ковтун, Юрий Берг в Оренбургской области и Борис Дубровский в Челябинской области. Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия), у которого «самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью», и Андрея Бочарова (Волгоградская область), который считается человеком председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Издание ссылается на источник близкий к администрации президента России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил «Ведомостям», что президент на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой», но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, не сообщил.

Напомним, что 14 марта главу Республики Алтай Александра Бердникова обвинили в коррупции в присутствии вице-премьера Ольги Голодец и нескольких федеральных министров. Заявление сделал заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов на форуме в Сочи.

С осени 2018 года в СМИ циркулируют сообщения о том, что Владимир Путин в скором времени отправит Александра Бердникова в отставку. Однако пока этого не произошло. В сентябре 2019 года у Бердникова истекают губернаторские полномочия.