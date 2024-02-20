20 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

СМИ: за разглашение зарплат коллег можно лишиться работы

Если работник без согласия коллеги разгласил размер его зарплаты, за это его могут привлечь к дисциплинарной ответственности и даже уволить, сообщают "Известия" со ссылкой на разъясняющее письмо Государственной инспекции труда по Нижегородской области.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Фото: freepik, автор

Также работникам, рассказавшим третьим лицам о величине заработной платы коллег, могут сделать замечание или выговор.

Такие меры могут быть связаны с разрывом зарплат внутри компаний из-за дефицита кадров.

Наказание за разглашение информации может последовать, если в локальном нормативном акте работодателя установлен запрет на такие действия, а сотрудник оставил свою подпись под документом.

Ранее барнаульцам рассказали, за что могут уволить на испытательном сроке.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость