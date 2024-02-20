СМИ: за разглашение зарплат коллег можно лишиться работы

Если работник без согласия коллеги разгласил размер его зарплаты, за это его могут привлечь к дисциплинарной ответственности и даже уволить, сообщают " Известия " со ссылкой на разъясняющее письмо Государственной инспекции труда по Нижегородской области.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.

Также работникам, рассказавшим третьим лицам о величине заработной платы коллег, могут сделать замечание или выговор.

Такие меры могут быть связаны с разрывом зарплат внутри компаний из-за дефицита кадров.

Наказание за разглашение информации может последовать, если в локальном нормативном акте работодателя установлен запрет на такие действия, а сотрудник оставил свою подпись под документом.

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