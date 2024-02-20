СМИ: за разглашение зарплат коллег можно лишиться работы

Также работникам, рассказавшим третьим лицам о величине заработной платы коллег, могут сделать замечание или выговор.
Такие меры могут быть связаны с разрывом зарплат внутри компаний из-за дефицита кадров.
Наказание за разглашение информации может последовать, если в локальном нормативном акте работодателя установлен запрет на такие действия, а сотрудник оставил свою подпись под документом.
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