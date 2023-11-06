6 ноября
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Работа и обучение

Барнаульцам рассказали, за что могут уволить на испытательном сроке

О том, за что могут уволить специалиста на испытательном сроке, рассказал директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Офис. Работа. Компьютер.
Офис. Работа. Компьютер.
СС0

Уволить могут только за одно. Элементарно — если работник не справляется с задачами, которые включены в его работу во время испытательного срока. Тогда он, соответственно, его не проходит. И его сотрудника увольняют.

Причем законодательно прописывать правила и задачи не является обязательным для работодателя. ТЭо не входит в его обязанности. Однако должны быть четкие критерии, по которым и нужно смотреть, прошел сотрудник испытательный срок или нет.

Если критериев нет, увольнение будет считаться незаконным.

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