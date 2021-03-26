Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 марта -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Соловьев обвинил двух актрис в работе под прикрытием на Запад

Именитые медийные личности, которые критически оценивают общественно-политическую ситуацию в России, «работают под прикрытием» в интересах Запада, уверен теле- и радиожурналист Владимир Соловьев.

Соловьев заплакал во время эфира.
Соловьев заплакал во время эфира.
кадр из видео.

В качестве примеров он привел актрис Лию Ахеджакову и Александру Бортич, резко раскритиковав их за публичные высказывания в адрес российских властей.

Они и их единомышленники не имеют права претендовать на моральный авторитет, уверен Соловьев.

«Произнося роли, написанные не вами, получая народное признание и народную любовь за ваши таланты лицедеев, с чего вы взяли, что являетесь философами и ориентирами в области морали?» — задал журналист вопрос в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

И добавил — люди, которых прославили чужие слова и мысли, вряд ли могут претендовать на глубину суждений и право озвучивать наставления обществу, основываясь на собственной известности, пишет News.ru. По его мнению, актерам попросту нечем думать, так как они всю жизнь открывают рот, «куда чужие люди вложили текст».

Ранее Соловьев порассуждал о падающем карандаше Путина. Он восхитился реакцией президента РФ Владимира Путина, который поймал карандаш, едва не упавший со стола.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость