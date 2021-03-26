Соловьев обвинил двух актрис в работе под прикрытием на Запад

В качестве примеров он привел актрис Лию Ахеджакову и Александру Бортич, резко раскритиковав их за публичные высказывания в адрес российских властей.
Они и их единомышленники не имеют права претендовать на моральный авторитет, уверен Соловьев.
«Произнося роли, написанные не вами, получая народное признание и народную любовь за ваши таланты лицедеев, с чего вы взяли, что являетесь философами и ориентирами в области морали?» — задал журналист вопрос в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
И добавил — люди, которых прославили чужие слова и мысли, вряд ли могут претендовать на глубину суждений и право озвучивать наставления обществу, основываясь на собственной известности, пишет News.ru. По его мнению, актерам попросту нечем думать, так как они всю жизнь открывают рот, «куда чужие люди вложили текст».
Ранее Соловьев порассуждал о падающем карандаше Путина. Он восхитился реакцией президента РФ Владимира Путина, который поймал карандаш, едва не упавший со стола.