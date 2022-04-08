Спецоперация на Украине может быть завершена в ближайшие дни, заявил Песков

«Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, эта операция либо достигнет своих целей, либо мы завершим ее путем переговоров между российской и украинской делегациями», — заявил Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.
Он отметил, что верит, что операция может быть завершена благодаря переговорам, но это будет зависеть от позиции украинской делегации, а также от того, «насколько они будут готовы пойти на условия России».
«Мы заинтересованы в по-настоящему объективном расследовании возможных преступлений. Мы хотим понять, каковы могут быть форматы такого расследования», — сказал он журналистам телеканала.
Отвечая на вопрос о том, допустима ли такая работа в Международном уголовном суде, Песков напомнил, что РФ не участвует в его деятельности.
Также Песков в эфире телеканала Sky News назвал потери России в ходе спецоперации на Украине «существенными», сообщает ТАСС.
«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал Песков. Агентство не уточняет, назвал ли он конкретные цифры.
25 марта Минобороны России сообщало о гибели на Украине 1351 российского военнослужащего, пишет bfm.ru. Еще 3825 на тот момент были ранены.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля.