8 апреля
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Политика

Спецоперация на Украине может быть завершена в ближайшие дни, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что спецоперация России на территории Украины может завершиться в обозримом будущем, пишет «Интерфакс».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, эта операция либо достигнет своих целей, либо мы завершим ее путем переговоров между российской и украинской делегациями», — заявил Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он отметил, что верит, что операция может быть завершена благодаря переговорам, но это будет зависеть от позиции украинской делегации, а также от того, «насколько они будут готовы пойти на условия России».

«Мы заинтересованы в по-настоящему объективном расследовании возможных преступлений. Мы хотим понять, каковы могут быть форматы такого расследования», — сказал он журналистам телеканала.

Отвечая на вопрос о том, допустима ли такая работа в Международном уголовном суде, Песков напомнил, что РФ не участвует в его деятельности.

Также Песков в эфире телеканала Sky News назвал потери России в ходе спецоперации на Украине «существенными», сообщает ТАСС.

«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал Песков. Агентство не уточняет, назвал ли он конкретные цифры.

25 марта Минобороны России сообщало о гибели на Украине 1351 российского военнослужащего, пишет bfm.ru. Еще 3825 на тот момент были ранены.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля.

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