Россия запросила заседание СБ ООН из-за биоразработок США на Украине

Россия запросила провести 11 марта заседание Совета Безопасности ООН по военно-биологическим программам США на Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Российская миссия запросила на 11 марта проведение заседания в Совете Безопасности ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — написал он.

Ранее сообщалось, что на Украине ведутся сомнительные научные разработки. В Минобороны РФ заявляли, что на Украине сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона. Их объемы финансирования превышали $200 млн.

Лаборатории во Львове, по данным ведомства, работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве — дифтерии и дизентерии.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что найденные материалы подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

Кириллов уточнил, что стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года, добавляют «Известия».

В ходе разработки проекта изучались возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла.